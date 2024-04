Em jogo de sete gols, Brest vence Metz e emenda 9° jogo de invencibilidade dentro de casa no Francês

Na manhã deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Francês, o Brest recebeu o Metz no Stade Francis-Le Blé e venceu por 4 a 3. Os gols da vitória foram marcados por Brendan Chardonnet, Kamory Doumbia, Steve Mounié e Martín Satriano, enquanto Ismael Traoré e Georges Mikautadze (2) anotaram para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Brest, vice-líder da competição, chegou aos 53 pontos e diminuiu a diferença para o líder PSG, que ficou com 63 após empatar na rodada. Além disso, com o triunfo, a equipe emendou o nono jogo de invencibilidade dentro de casa no Campeonato Francês. A última derrota foi justamente para o PSG no dia 29 de outubro de 2023. Pelo lado do Metz, o time se complicou ainda mais na competição, já que ficou estacionado na penúltima posição, com apenas 23 pontos conquistados.

O próximo duelo do Brest será no próximo domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Groupama Stadium. Já o Metz retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Lens, às 16 horas (de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, também pela 29ª rodada.