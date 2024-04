Em desvantagem contra Santos, Palmeiras venceu seis de sete finais no Allianz Parque

A Copa do Brasil de 2015, inclusive, foi conquistada contra o Santos, em cenário semelhante. O Peixe venceu a ida na Vila por 1 a 0 e, na volta, o Palmeiras deu o troco, por 2 a 1. Nas penalidades máximas, os mandantes triunfaram e fizeram a festa.

Classificação e jogos Paulista

Desde que o estádio foi construído, o Palmeiras disputou duas finais como mandante no primeiro jogo e perdeu ambas. A equipe foi superada pelo Santos na final do Campeonato Paulista de 2015, com a volta na Vila, e pelo São Paulo no Estadual de 2021, com o segundo duelo no Morumbis.

O elenco alviverde o tricampeonato paulista neste domingo, às 18 horas (de Brasília). As últimas duas conquistas também foram marcadas por derrotas no primeiro jogo, para São Paulo e Água Santa, mas contaram com recuperações do Palmeiras na volta, diante de seu torcedor.

Veja retrospecto do Palmeiras em finais decididas no Allianz Parque:

Título da Copa do Brasil de 2015 (vs Santos)

Vice do Campeonato Paulista de 2018 (vs Corinthians)