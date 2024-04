Diretor esportivo do Bayern de Munique confirma mudanças para a próxima temporada

O Bayern de Munique perdeu de virada neste sábado para o Heidenheim por 3 a 2 pelo Campeonato Alemão. Com o resultado, os bávaros estão cada vez mais distantes do título da competição, que está próximo de ser conquistado pelo líder Bayer Leverkusen. Por conta disso, o diretor esportivo da equipe, Max Eberl, foi questionado se teria uma reconstrução no clube para a próxima temporada.

"Sim, porque há muitas coisas que precisam mudar", disse Eberl após a partida.

Restando apenas mais cinco jogos para o final da Bundesliga (18 pontos em disputa), a distância entre o Bayern e o Leverkusen é de 16 pontos. A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso está invicta na temporada e deve quebrar sequência de 11 títulos consecutivos dos bávaros.