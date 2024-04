Diretor do Grêmio destaca segredo para o hepta e não descarta reforços

"A pressão faz parte do trabalho. A gente não conseguiu trazer o Diego (Costa) antes, assim como o Pavón, que já vínhamos tentando. Precisávamos trazer um jogador que não sentisse o peso de substituir o Suárez e o Diego está muito bem", destacou Antônio Brum.

No entanto, apesar da conquista, a diretoria não fecha as portas para mais novidades no grupo. A ideia é brigar também por conquistas no Brasileirão, Libertadores da América e até na Copa do Brasil.

"Nosso elenco já tem nomes de peso, sempre digo que um time campeão tem essa mescla no elenco de jogadores mais jovens e mais experientes. Até pra que possa dar conta do recado, o Grêmio vai precisar de um elenco mais forte", ressaltou Antônio Brum.