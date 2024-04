Conheça os clubes que já garantiram seu título estadual pelo Brasil em 2024

A maioria dos Estaduais pelo Brasil já entrou na reta final neste início de abril, sendo que vários campeões já são conhecidos. Há times que mantiveram a hegemonia, como o Grêmio, heptacampeão no Rio Grande do Sul, até ao União, que quebrou um jejum de 30 anos sem vencer o título no Tocantins.

Confira abaixo os Estaduais já definidos pelo Brasil:

Campeonato Alagoano