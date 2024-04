Com gol contra de Galeno, Porto é derrotado pelo Vitória de Guimarães no Português

Na tarde deste domingo, o Campeonato Português ganhou continuidade. Pela 28ª rodada, o Porto foi derrotado pelo Vitória de Guimarães, por 2 a 1, no estádio do Dragão. Um gol contra marcado pelo brasileiro Galeno e um de Jota Silva decretaram o revés dos donos da casa, enquanto o próprio Galeno descontou para a equipe mandante.

Com o resultado, o Porto se manteve na terceira colocação, com os mesmos 58 pontos do início da rodada, mas sofreu o segundo revés seguido no torneio. Do outro lado, o Vitória de Guimarães ficou na quinta posição, foi aos 56 pontos e colou no Braga, que tem a mesma pontuação.

Os dois clubes retornam aos gramados no próximo sábado (13), pela 29ª rodada do Campeonato Português. O Porto recebe o Famalicão, às 14h (de Brasília), no Dragão, enquanto o Vitória de Guimarães pega o Farense, às 11h30, no Afonso Henriques.