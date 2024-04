Com Calleri, São Paulo realiza treino tático para pegar o Cobresal pela Libertadores

Neste domingo, o São Paulo realizou o segundo treinamento visando o duelo contra o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante Calleri participou da atividade no CT da Barra Funda.

O argentino não foi relacionado na derrota contra o Talleres (2 a 0). Ele está em processo de recuperação de um rompimento de cisto do Baker na região posterior da perna direita.

O aquecimento foi dividido em duas partes, sendo uma parte específica de força na academia e outro trabalho com bola no gramado. Depois, o técnico Thiago Carpini comandou um treino tático de 11 a 11, com orientações sobre posicionamento e movimentação dos jogadores.