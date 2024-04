Carille se diz orgulhoso do elenco após vice e projeta temporada promissora para o Santos

Neste domingo, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e ficou com o vice do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille lamentou o revés, mas destacou o seu orgulho do elenco alvinegro.

"Lá no começo, eu não imaginava que fossemos chegar onde chegamos. Depois, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, compraram muito bem, deram uma resposta muito boa. Foram três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco. Muito triste pelo resultado, queremos sempre ganhar, mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada", disse.

O comandante também aproveitou para agradecer o apoio dos torcedores ao longo de toda campanha do Estadual.