Campeão do Mato-Grossense, Cuiabá é o time da Série A com a maior sequência invicta; veja números

?? 48 gols marcados (!)



? 15 gols sofridos (!)



? 1 título (Tetracampeão Mato-Grossense!) pic.twitter.com/thaCdNeFkD

A última derrota foi para o Flamengo no dia 3 de dezembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Por curiosidade, o rubro-negro é a equipe da Série A que mais se aproxima da marca do clube mato-grossense, com 17 jogos de invencibilidade.

O próximo jogo do Dourado será diante do Metropolitanos-VEN na próxima quinta-feira. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, acontece às 19 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.