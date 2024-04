Bruno Henrique celebra gol e título do Campeonato Carioca pelo Flamengo

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Carioca neste domingo. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Nova Iguaçu, no Maracanã.

O gol que decretou o título foi do atacante Bruno Henrique. O jogador vibrou com mais uma conquista e destacou o trabalho do elenco desde o início da temporada.

"Feliz pelo título, pelo gol, mas o mais importante é o coletivo. Desde que nos reapresentamos, o Tite nos falou para focar no que vinha pela frente. E o primeiro título era o Campeonato Carioca. Conseguimos chegar ao título com grande campanha. Tomara que seja só o primeiro do ano", disse.