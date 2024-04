Bidon fala sobre subida ao profissional e valoriza apoio dos mais experientes: "Sempre me orientando"

? Corinthians (@Corinthians) April 7, 2024

"Eles fazem ficar fácil. São pessoas incríveis. Como eu falei, nós assistíamos os jogos e hoje estar no dia a dia com esses caras, você virar amigo.... Eles me acolheram muito bem, estão sempre me orientando, principalmente o Maycon e o Paulinho, que são mais da minha posição. Saber que você tem pessoas desse nível do seu lado é muito bom. Você sabe que tem que aprender o tempo inteiro, todo mundo tem sempre algo a melhorar e eles me dão muito essa ajuda", disse o corintiano.

Por fim, Bidon ainda falou sobre o técnico António Oliveira. Foi sob o comando do português que Bidon teve a oportunidade de estrear como profissional no embate contra o Água Santa, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O português também o utilizou como titular pela primeira vez no jogo seguinte, contra o São Bernardo, quando Maycon sentiu um incômodo.

"Ele sabe a hora de brincar e a hora de ser sério. Ele consegue comandar bem o time e também tem bastante resenha. Ele é um cara muito bom, vem me ajudando e conseguindo passar bastante coisa para mim", finalizou o atleta.

Breno Bidon é uma das grandes promessas da base do Corinthians. O volante tem vínculo até o fim de 2028 - assinou a renovação de contrato com o clube em março deste ano.