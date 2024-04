Autor de um dos gols na final contra o Santos, Veiga conta "segredo" do Palmeiras: "Não nos acomodamos"

O meia Raphael Veiga foi o autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 contra o Santos, na decisão do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Após a conquista de mais um título para sua galeria, o meia contou o segredo que faz com que o Verdão levante taças ano após ano.

"A gente não se acomoda com o que já aconteceu. Os títulos que conquistamos viraram responsabilidade e expectativa. Responsabilidade para defender o que conseguimos e expectativa de fazer mais e de novo. Então sempre que perdemos um jogo, um título, temos 24 horas para passar pelo luto e quando vencemos é a mesma coisa. Segunda temos que subir a montanha, tem outro campeonato pela frente", comentou o jogador à transmissão da Cazé TV.

O Palmeiras bateu o Santos com gols de Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Como a ida terminou 1 a 0 para o Peixe, os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem no agregado se sagraram tricampeões do Estadual.