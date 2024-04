Atlético-GO bate Vila Nova novamente e conquista o tricampeonato consecutivo do Goiano

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL EMILIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/dhn3ZjKeER

Foi já no fim do primeiro tempo que o Atlético-GO encontrou um lindo contra-ataque para ficar à frente novamente. Shaylon recuperou e Luiz Fernando ficou com ela. O camisa 11 avançou pelo meio e viu a passagem de Emiliano Rodríguez. O uruguaio finalizou na saída do goleiro rival e marcou: 2 a 1.

Após a volta do intervalo, o Vila Nova começou a pressionar para tentar virar a partida. Após um bate e rebate na grande área, a bola sobrou com Henrique Almeida, que chutou no gol para boa defesa do goleiro Ronaldo.

Aos 21 minutos, o Atlético-GO quase balançou as redes pela terceira vez. Depois de cobrança de lateral na área, a zaga desviou para trás e, na sobra, Baralhas chegou batendo para defesa do goleiro Dênis Júnior.

Minutos depois, o terceiro gol do Dragão de fato saiu. Luiz Fernando cruzou na segunda trave e Shaylon escorou para o meio. Dênis Júnior saiu mal do gol e, no bate e rebate, Emiliano Rodríguez subiu de cabeça para aumentar a vantagem dos donos da casa.