Após três gols anulados, Juventus ganha da Fiorentina e volta a vencer pelo Italiano

Neste domingo, a Juventus recebeu a Fiorentina, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo com três gols anulados no primeiro tempo, os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol de Federico Gatti.

O triunfo encerra uma sequência de quatro jogos sem vitória da Juventus pelo Campeonato Italiano (dois empates e duas derrotas). O time chega aos 62 pontos e permanece na terceira posição, seis pontos atrás do Milan. A Fiorentina, por sua vez, fica na 10ª colocação com 43 pontos, mas ainda tem um jogo a menos em relação aos rivais.

A Juventus volta a campo no próximo sábado, às 13 horas (de Brasília), no clássico contra o Torino. Já a Fiorentina encara o Viktoria Plzen, da República Tcheca, nesta quinta-feira, às 13h45, pela partida de ida das quartas de final da Liga Conferência.