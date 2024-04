Após título contra Santos, Endrick se declara ao Palmeiras: "Isso aqui mudou a minha carreira"

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na noite deste domingo, no Allianz Parque, e se sagrou tricampeão paulista. A joia Endrick, titular da equipe comandada por Abel Ferreira, se declarou ao time que, nas palavras dele, mudou sua carreira.

"Antes de a gente subir, pareceu que era a minha primeira vez no Allianz. O meu primeiro jogo foi no sub-11. Então, na oração, eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Isso aqui mudou a minha carreira, a vida da minha família. Então, eu fico grato de poder fazer parte disso aqui. Não tenho palavras para descrever, sei que foi o meu último campeonato completo e eu só tenho a agradecer a Deus pelas coisas grandiosas da minha vida", disse Endrick em entrevista após a partida.

O garoto de apenas 17 anos, já negociado com o Real Madrid, reforçou que se machucou no amistoso contra a Espanha, pela Seleção Brasileira. Mesmo assim, se colocou à disposição para atuar "no sacrifício" no mata-mata do Paulista, retribuindo o que o Verdão lhe deu.