Após passar em branco na Supercopa, Veiga pode ser decisivo para Palmeiras na final do Paulista

Na decisão do Campeonato Paulista de 2022, por exemplo, Veiga liderou o Verdão contra o São Paulo, tendo marcado dois tentos na vitória por 4 a 0 sobre o rival, no Allianz Parque. No duelo de ida, o Palmeiras tinha perdido por 3 a 1, com o meia também indo às redes.

Pelo Alviverde, o jogador de 28 anos conquistou duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Veiga foi contratado pelo Palmeiras em 2017, após se destacar no Coritiba. O jogador passou por empréstimo no Athletico-PR em 2018 e foi brilhar de vez com a camisa do Verdão a partir de 2020, com a chegada do técnico Abel Ferreira. Ao todo, o meia possui 88 gols em em 282 jogos disputados.

Como de costume, Veiga deve ser titular na final deste domingo, auxiliando Aníbal Moreno e Zé Rafael na armação das jogadas. O meia tem caído mais pelo lado esquerdo nos últimos jogos, fazendo conexões com o lateral esquerdo Piquerez.

O clássico entre Palmeiras e Santos será às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o Santos venceu por 1 a 0 e, com isso, depende apenas de um empate para se sagrar campeão paulista.

Veja desempenho de Raphael Veiga em finais com a camisa do Palmeiras: