Aníbal Moreno e João Schmidt chegam para final do Paulista como "cães de guarda" de Palmeiras e Santos

A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, que será decidida neste domingo, no Allianz Parque, conta com duas atrações: Aníbal Moreno e João Schmidt. Os volantes, conhecidos como "cães de guarda" de suas respectivas equipes, ajudam tanto na marcação como na saída de bola.

Começando pela representante do time mandante, Aníbal chegou ao Palmeiras no começo do ano, mas parece que defende as cores do Verdão há anos. Entre os jogadores que atuam regularmente na equipe, o argentino de 24 anos lidera o elenco de Abel Ferreira em desarmes por jogo, com 2,7, segundo o Sofascore.

Apesar de ter na marcação seu grande trunfo, Anibal também se aventura no ataque, tanto que fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol.