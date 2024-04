Abel Ferreira conquista 10° título e se torna o técnico mais vitorioso do Palmeiras

O Palmeiras conquistou neste domingo o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista, o terceiro Estadual do técnico Abel Ferreira. Com mais essa taça, o português chegou a dez títulos pelo Verdão, subindo para primeiro lugar no ranking de treinadores que mais conquistaram pelo clube, ao lado de Oswaldo Brandão.

Neste domingo, no jogo de volta da final do Estadual, o Alviverde venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque. Como os santistas venceram a ida por 1 a 0, o Palmeiras levou a melhor no agregado.

Com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023, Abel tinha superado Luxemburgo, com nove títulos, e estava na segunda posição. Agora, igualou a marca do histórico Oswaldo Brandão, que conquistou a mesma quantidade de taças pelo Verdão somando as cinco passagens que teve pela equipe paulista (1945-1946; 1947-1948; 1958-1960; 1971-1975 e 1980).