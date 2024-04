Abel exalta consistência do Palmeiras contra Santos e fala de homenagem da torcida: "Fiquei emocionado"

O técnico Abel Ferreira exaltou a consistência dos jogadores do Palmeiras na vitória por 2 a 0 contra o Santos, neste domingo, que garantiu o tricampeonato paulista para o clube. Além do resultado, o treinador ficou muito emocionado com a homenagem feita pelos torcedores, minutos antes de a bola rolar. Os palmeirenses presentes no Allianz Parque levantaram um mosaico com o desenho de uma caravela liderada pelo treinador e todas as taças conquistadas desde sua chegada à agremiação.

"Não é só difícil ganhar, como lidar com todas as expectativas. É fácil pegar expectativas e colocar nas mãos dos outros. Nossos jogadores são equilibrados, entendem as mensagens. Hoje, queria que eles fossem consistentes, nota sete. Na Vila, estivemos abaixo do nosso normal. Pedi hoje a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de falar do Santos, uma equipe muito experiente, com um treinador super competente", comentou o treinador.

"Bom jogo, podia ter caído para nosso adversário, reconheço. Teve suas transições. Fiquei mais emocionado com o que o nosso torcedor fez comigo, com a comissão técnica, do que com o título. Não venho para ser melhor do que ninguém, e sim para ser melhor do que eu mesmo, aprender com o futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, naquele momento meu coração transbordou. Foi muito lindo o que fizeram", complementou Abel.