Via Instagram, Daniel Alves nega que tenha dado entrevista para jornal catalão

O veículo de comunicação divulgou aspas do ex-atleta, no que teria sido uma entrevista exclusiva. "Onde quer que eu vá, eu sobrevivo. Me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar", teria dito Daniel ao El Periódico, além de supostamente ter se descrevido como "calmo e bem".

O ex-jogador saiu da cadeia no dia 25 de março, quando pagou uma fiança de cerca de R$ 5 milhões. Daniel Alves foi acusado de estuprar uma jovem em dezembro de 2022, em Barcelona-ESP, e neste momento se encontra em liberdade provisória, no aguardo da análise das últimas instâncias do tribunal catalão.