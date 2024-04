Verstappen conquista pole position no GP do Japão; Pérez e Norris fecham o pódio

Na madrugada deste sábado, o piloto da Red Bull Max Verstappen obteve o melhor tempo na qualificação que estabelece o grid de largada para o GP da Japão, cruzando a linha de chegada em 1m28s197.

O companheiro de equipe Sergio Pérez apareceu logo atrás, cravando 1min28s263, seguido por Lando Norris, que tentou quebrar a dobradinha da Red Bull, mas terminou em terceiro, com 1min28s489.

O piloto da Ferrari, Carlos Sainz, com um tempo de 1min28s682, garantiu a quarta colocação no GP da madrugada deste domingo, enquanto seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, terminou em oitavo com 1min28s786.