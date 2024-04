Velo Clube empata com Juventus e volta para elite do Campeonato Paulista após 45 anos

A equipe do Velo Clube empatou por 0 a 0 com o Juventus na tarde deste sábado, no Estádio Benitão (Rio Claro), e garantiu acesso para a elite do Campeonato Paulista, torneio que não disputa há 45 anos. O time se classificou para a decisão da Série A-2, já que venceu o confronto de ida da semifinal por 1 a 0, e ficou em vantagem no agregado.

O Velo Clube soube administrar o placar, mesmo jogando toda a segunda etapa com um jogador a menos. O zagueiro Júlio Vaz foi expulso pelo árbitro Vinícius Gonçalves por conta de entrada forte em Thiago Rubim, do Juventus.