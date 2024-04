Torcida do Santos provoca Palmeiras e pede título do Paulista em treino aberto: "É guerra"

A torcida do Santos marcou presença na última atividade do elenco antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Milhares de pessoas estiveram no treino aberto na Vila Belmiro, neste sábado, para empurrar os jogadores.

Além dos tradicionais cânticos, os fãs também deixaram clara a vontade de ver o time voltar a ser campeão após oito anos de jejum. "Não é mole, não, chegou a hora de gritar é campeão" e "amanhã é guerra" foram algumas das músicas que ecoaram no estádio.