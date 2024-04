Thiago Carpini deve seguir no comando técnico do São Paulo? Vote!

O início do trabalho de Thiago Carpini no São Paulo foi animador, com a quebra do tabu na Neo Química Arena e o título da Supercopa contra o Palmeiras. No entanto, o time acumula resultados negativos nos últimos jogos, e o futuro do treinador no clube começa a ser questionado pelos torcedores.

Carpini foi contratado para suprir a ausência de Dorival Júnior, que fechou com a Seleção Brasileira. O técnico conquistou quatro vitórias e dois empates nos primeiros jogos pelo Tricolor, mas a situação começou a piorar após a primeira derrota, contra a Ponte Preta, por 2 a 0.

Depois do revés, o São Paulo venceu apenas duas partidas, empatou quatro e perdeu mais dois jogos, sendo o último contra o Talleres na estreia da Libertadores.