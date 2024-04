Sporting marca no fim, vence o Benfica e abre vantagem na liderança do Português

O empate do Benfica saiu ainda no primeiro tempo. Em cobrança de falta, Di María encontrou Alexander Bah, que cabeceou para dentro do gol, aos 47 minutos.

O Sporting garantiu a vitória apenas nos acréscimos do segundo tempo. A zaga do Benfica conseguiu afastar o escanteio, mas Catamo ficou com a sobra e bateu cruzado para sacramentar o triunfo.