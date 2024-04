São Paulo venceu apenas três dos últimos dez jogos na temporada

O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Talleres nesta quinta-feira, em Córdoba, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O resultado negativo é mais um da sequência ruim do Tricolor, que venceu apenas três das últimas dez partidas na temporada.

O time comandado por Thiago Carpini saiu com a vitória nos jogos contra Água Santa, Inter de Limeira e Ituano, válidos pelo Campeonato Paulista. Neste período o São Paulo também acumula três derrotas e quatro empates, além da eliminação precoce no Estadual para o Novorizontino, em pleno Morumbis.

Os resultados ruins começam a colocar em cheque o trabalho do técnico Thiago Carpini. O comandante teve um início de ano bom no São Paulo, com a quebra do tabu na Neo Química Arena e o título da Supercopa sobre o Palmeiras, mas começa a decepcionar.