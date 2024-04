Santos terá três patrocínios pontuais para final do Paulistão

O Santos anunciou neste sábado que terá três patrocínios pontuais para a grande final do Campeonato Paulista de 2024, contra o Palmeiras.

O uniforme contará com as marcas Plano Santa Saúde, que ficará estampado na barra frontal da camisa dos jogadores, WestLake Pneus, que estará na parte traseira do calção, e Terracom na área frontal do shorts.

Atualmente, os patrocínios fixos do Santos são: Blaze, GT Foods, Tek Bond e Binance.