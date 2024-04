Santos busca primeira vitória no gramado sintético do Allianz para superar Palmeiras na final

Além do Palmeiras, o Santos terá outro adversário no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, no domingo: o gramado sintético do Allianz Parque. Desde que a grama artificial foi implantada, o time nunca mais conseguiu uma vitória no estádio.

O último (e único) triunfo santista no local foi em 2017, por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira em partida válida pelo Brasileirão daquele ano. Até então, o estádio não contava com o gramado sintético.

A grama artificial só foi instalada pelo Palmeiras no Allianz Parque em 2020. Na sua última visita ao estádio, o Peixe saiu derrotado por 2 a 1 e ficou na bronca com as condições do campo, visto que Giuliano, um dos destaques do time, saiu da partida lesionado.