Presidente do Santos valoriza apoio da torcida antes de final, exalta elenco e cita confiança em Claus

O presidente Marcelo Teixeira esteve presente no treino aberto do Santos na Vila Belmiro neste sábado. O mandatário alvinegro destacou a importância do apoio dos milhares de torcedores e falou o que espera da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

"Conta, é uma força, é o calor de uma torcida que esta machucada e dolorida. Os atletas estão correspondendo. É muito importante essa força que vem arquibancadas, que vem desde o ano passado. Hoje serviu para reafirmar ainda mais", disse.

"Queremos que tudo transcorra bem, o mais importante é que tenhamos a paz. Quem se apresentar melhor nas quatro linhas que seja campeão. Se há justiça para um final é essa, porque são os dois melhores times do campeonato. Com essa vibração da torcida, essa força, estamos preparados para fazer uma grande apresentação contra uma grande equipe", ampliou.