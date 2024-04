Palmeiras x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo da final do Paulista

Do outro lado, o Santos teve a semana livre para treinar para o clássico decisivo. O Peixe recebeu uma folga depois da vitória no jogo de ida e depois deu início à preparação. O técnico Carille ainda não sabe se poderá contar com o atacante Julio Furch. O argentino foi substituído no jogo de ida da final e apresentou um processo inflamatório no tendão e no músculo adutor esquerdo. Ele está em tratamento intensivo para ficar à disposição, mas, caso não jogue, Morelos deve ser titular.

Em contrapartida, o lateral direito Aderlan, que jogou nos minutos finais da última partida após se recuperar de um incômodo muscular na posterior da coxa, já treina normalmente. Hayner, que cumpriu suspensão na ida, também está de volta.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não terá grandes problemas para escalar sua equipe. O treinador não conta apenas com os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, além de Rômulo, impossibilitado de atuar pelo Verdão no Paulista, já que disputou a competição pelo Novorizontino.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SANTOS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)