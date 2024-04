Palmeiras vende 37,5 mil ingressos para jogo de volta da final do Paulista contra o Santos

Este será apenas o quarto jogo do Verdão no Allianz Parque na temporada, já que o estádio foi vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) por um período por conta do estado do gramado. A equipe disputou duas partidas da fase de grupos em seu estádio, contra Inter de Limeira e Santos, e na semifinal recebeu o Novorizontino. Nas três oportunidades, o Palmeiras se saiu vitorioso.

A abertura para o público geral começou na manhã da última sexta-feira. Antes, a prioridade de compra era dos sócios Avanti. Os ingressos do jogo custam entre R$ 240 e R$ 500.