Palmeiras tenta conquistar primeiro título na temporada depois de deixar escapar a Supercopa

Nesse período, a equipe conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Caso conquiste o título, o Palmeiras chegará à quinta temporada seguida com pelo menos um título conquistado, feito obtido apenas uma vez na história, de 1932 a 1936. A sequência atual, de quatro anos com títulos (2020-2023), está ao lado da registrada entre 1944 e 1947.

Para ficar com a taça do Paulistão, o Palmeiras precisa reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Vila Belmiro. Nas duas últimas edições, quando o Verdão ficou com a taça, em ambas oportunidades, a equipe de Abel Ferreira também saiu atrás e conseguiu a virada no jogo de volta.