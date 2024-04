Palmeiras encerra preparação para final contra o Santos

Na manhã deste sábado, o Palmeiras realizou mais um treino tático na Academia de Futebol e encerrou a preparação para o confronto com o Santos, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta da final do Campeonato Paulista. Na ida, o Peixe venceu por 1 a 0.

Assista à final do Paulistão ao vivo e online. Palmeiras x Santos disputam o título na Max. Assine por apenas R$ 34,90/mês. Experimente 7 dias.

Para a grande decisão, o técnico Abel Ferreira seguirá sem os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que estão cumprindo cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e na caixa de areia. Por outro lado, a tendência é que o zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de lesão, volte ao time titular pelo Estadual.