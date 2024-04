Palmeiras, Corinthians e São Paulo lamentam morte do escritor Ziraldo

Ziraldo também escreveu um livro ilustrado sobre o Palmeiras e foi o responsável por criar uma das versões do mascote do São Paulo. Os dois clubes também se pronunciaram a respeito da morte do escritor logo após a notícia ter sido confirmada.

Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e... pic.twitter.com/FFbrVlJdlw ? Corinthians (@Corinthians) April 6, 2024