Nauhany Silva e Luis Augusto Miguel estão na final do Roland Garros Junior Series

"Estou muito feliz de estar na final e gostaria de agradecer à torcida por todo apoio que tem me dado desde o início do torneio. No finalzinho do jogo, fiquei um pouco nervosa para fechar. Senti a ansiedade, mas consegui voltar ao normal e fechar", afirmou a tenista.

Na outra semifinal feminina, a gaúcha Pietra Rivoli entrou em quadra buscando repetir o resultado do ano passado, mas acabou superada pela mexicana Hanne Estrada com parciais de 6/3 e 6/0.