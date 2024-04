Morelos ou Furch? Carille só deve definir titular no ataque do Santos na véspera da final

O técnico Fábio Carille deve esperar até os últimos minutos para decidir quem será titular no comando de ataque do Santos na grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O treinador ainda tem dúvidas sobre a condição física de Julio Furch.

Titular do time no primeiro jogo da decisão, o atacante de 34 anos apresentou um processo inflamatório no tendão e no músculo adutor esquerdo e, por conta disso, tem presença incerta. O argentino está em tratamento intensivo para ficar à disposição da equipe e tentar jogar no sacrifício.

Se ele não reunir condições clínicas de ir a campo, a tendência é que o colombiano Morelos ganhe uma chance como titular da equipe. Ele entrou no segundo tempo da partida de ida da decisão.