Milan vence Lecce e embala quinta vitória seguida no Italiano

Na manhã deste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o Lecce no Giuseppe Meazza e venceu por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Pulisic, Giroud e Rafael Leão.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Stefano Pioli emendou a quinta vitória seguida no Campeonato Italiano. Vice-líder da competição, o time chegou aos 68 pontos e diminuiu a diferença para a líder Inter, que tem 79. No entanto, a equipe ainda joga nesta rodada. Por outro lado, o Lecce, que contou com um jogador expulso no final da primeira etapa, ficou estacionado na 13ª colocação com 29 pontos.

O próximo confronto do Milan será diante da Roma, válido pela ida das quartas de final da Liga Europa. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Giuseppe Meazza. Já o Lecce retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Empoli, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 10 horas (de Brasília), no Estádio Via del Mare.