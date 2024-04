Médico do Flamengo celebra retorno de Gerson aos treinamentos

Amanhã tem final do @Cariocao!

Bassan ainda destacou que Gerson deve retornar aos gramados antes do tempo previsto. "Inicialmente, a gente trabalhava com três meses, para meados de maio, mas está conseguindo acelerar. Isso é uma vitória de todo o time do Flamengo, de toda a comissão técnica e de todo o departamento de saúde e rendimento do Flamengo", finalizou.

Gerson vem desfalcando o Rubro-Negro desde o dia 15 de fevereiro, quando foi titular na vitória sobre o Bangu por 3 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Ainda sem o jogador, o Flamengo volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), pela decisão do Estadual diante do Nova Iguaçu, no Maracanã.