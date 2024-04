Matheus Lima confirma índice olímpico nos 400 m com barreiras

Matheus Lima e Gabriel Boza foram os protagonistas da terceira etapa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizada neste sábado, em Bragança Paulista. Matheus (EC Pinheiros-SP) voltou a fazer índice para os Jogos Olímpicos de Paris na semifinal dos 400 m com barreiras ao registrar 48s55 - a marca exigida pela World Athletics é 48s70.

Já Gabriel Boza, estreando pelo Praia Clube/Exército/Futel-MG, cravou 8,15 m para vencer o salto em distância com a sua melhor marca pessoal. O segundo colocado foi Lucas Marcelino dos Santos (Pinheiros-SP), com 7,84 m, e o terceiro, Weslley Bevilaqua Beraldo (AA Paranavai-PR), com 7,68 m.