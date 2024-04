Lesionado, Lucas se diz triste por desfalcar o São Paulo: "Em breve estarei de volta"

Confira a postagem de Lucas na íntegra:

Triste ter que publicar essa notícia, mas devido a lesão muscular que sofri no jogo de quinta vou ter que ficar de fora de alguns jogos. Infelizmente são coisas que fazem parte do futebol. Mas não tenho tempo pra lamentar, é mais um obstáculo que vou superar com DEUS no comando. Já comecei o tratamento e farei tudo que for possível pra recuperar da melhor forma. Seguirei apoiando e ajudando nosso tricolor do lado de fora, mas com a certeza que em breve estarei de volta. Ferido, mas não abatido! Vamos que vamos!Obrigado pelo apoio de todos. #SãoPauloéSentimento