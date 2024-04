Fluminense confirma cirurgia bem-sucedida no joelho do zagueiro Marlon

INFORMAÇÃO: Na manhã deste sábado (06/04), o zagueiro Marlon foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. O procedimento, feito pela equipe médica do Fluminense, foi bem sucedido. Desejamos uma pronta recuperação!

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 6, 2024

O período de recuperação para essa operação costuma ser de um mês. O defensor já vinha sendo desfalque nos últimos jogos por um problema no local. Sua última partida foi na derrota por 4 a 2 diante do Botafogo, no dia 3 de março, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

Marlon vinha sendo opção de Fernando Diniz para a zaga, setor criticado em 2024. O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), diante do Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.