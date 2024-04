Flamengo x Nova Iguaçu: veja onde assistir, prováveis escalações e detalhes da volta da final do Carioca

Maior campeão da história da competição, com 37 títulos em 126 edições, o Flamengo chega para o confronto com amplo favoritismo para a conquista do 38º título. Além do placar do primeiro jogo, o Rubro-Negro carioca aposta em seu retrospecto dominante sobre a equipe da Baixada Fluminense, com dez vitórias em 14 jogos, três empates e uma derrota. A equipe carioca marcou 28 gols e sofreu apenas quatro.

A confiança do técnico Tite no seu elenco pode levá-lo a poupar alguns titulares neste domingo. O Flamengo iniciou a disputa da Libertadores na última terça-feira atuando na altitude de Bogotá, na Colômbia, e não saiu de um empate em 1 a 1 com o Millonarios. Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro receberá o Palestino-CHI pela segunda rodada da fase de grupos da competição sul-americana e precisa vencer para não se complicar, já que na rodada seguinte enfrentará o Bolívar, atual líder do grupo, em La Paz, na Bolívia, a 3.637 metros de altitude.

Como alguns atletas, principalmente os que defenderam seleções nas datas Fifa, têm acusado desgaste físico em função da sequência de jogos, Tite deve privilegiar jogadores que não entraram em campo na Colômbia, ou que não atuaram os 90 minutos. Na zaga, existe a possibilidade de Léo Ortiz fazer sua estreia com a camisa rubro-negra ao lado de Léo Pereira, poupado em Bogotá. Outro que ficou de fora na terça-feira, o uruguaio De La Cruz deve retornar ao time.

Três jogadores são desfalques certos no Flamengo para a grande final: o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em um exame antidoping; o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal; e o lateral Wesley, que apresenta uma lesão muscular.