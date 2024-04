Em preparação para o Brasileiro, Vasco vence jogo treino contra o América-MG

O Vasco não contou com o meia Payet, lesionado. Já o volante Galdames também foi desfalque no jogo-treino para aprimorar sua parte física.

Desde a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco já realizou três jogos-treino. No dia 22 de março, derrotou o Olaria por 5 a 0 e, no dia 30, venceu o Volta Redonda por 2 a 0.

Os cruzmaltinos voltam a campo oficialmente no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília) quando recebem o Grêmio, em São Januário, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.