De virada, Grêmio vence Juventude e se torna heptacampeão gaúcho

Agora, o Grêmio tem a chance de igualar o recorde do Internacional, que conquistou oito Gaúchos seguidos, entre 1969 e 1976.

O jogo

A primeira etapa foi muito movimentada na Arena do Grêmio. Os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, com o atacante Gilberto, que aproveitou o rebote do goleiro Caíque após finalização de Lucas Barbosa.

O Grêmio respondeu na reta final do primeiro tempo. Aos 42, o ponta Pavón cruzou para a área, e a bola desviada sobrou para o meia Cristaldo dominar e finalizar no canto do goleiro adversário. Logo em seguida, aos 44, Diego Costa virou a partida para o Imortal em chute de fora da área, sem chances para Gabriel Vasconcelos.

Segundo tempo

Na etapa final, o Grêmio soube administrar a vantagem e, em jogada de contragolpe, matou o confronto aos 43 minutos. Diego Costa disparou em velocidade e acionou Nathan Fernandes, que sacramentou o triunfo tricolor e levou a Arena do delírio.