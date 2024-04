Cuiabá vence União Rondonópolis novamente e ergue o quarto título consecutivo do Mato-Grossense

Na noite deste sábado, o Cuiabá sagrou-se campeão do Campeonato Mato-Grossense pelo quarto ano consecutivo. O Dourado venceu o União Rondonópolis por 1 a 0 no duelo de volta da final e ergueu o tetra do Estadual. Clayson, ex-Corinthians, marcou o gol da vitória do confronto, disputado no Estádio Engenheiro Luthero Lopes.

O único gol do confronto foi marcado aos 24 minutos da primeira etapa. Após saída errada do União, Derik Lacerda roubou a bola e tocou para Deyverson dentro da área. O centroavante serviu Clayson, que chegou batendo e deslocou o goleiro para dar a vitória ao Cuiabá.

O segundo tempo correu com o seguinte panorama: o União tentava chegar por meio do famoso 'chuveirinho' em bolas cruzadas na área, mas não conseguiu ter sucesso. Derik Larceda ainda chegou a ampliar a vantagem do Cuiabá, mas o gol foi anulado por uma falta de ataque.