Criciúma x Brusque: veja prováveis escalações e onde assistir à final do Campeonato Catarinense

Criciúma e Brusque se enfrentam neste sábado pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. A partida será disputada no Estádio Heriberto Hulse, a partir das 16h30 (de Brasília). Na ida, vitória do Criciúma por 2 a 1.

Manhã de atividade técnica e tática ?? Tigre na reta final de preparação para a decisão!