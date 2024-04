Criciúma empata com Brusque no jogo de volta e conquista o Catarinense pelo segundo ano seguido

Pode comemorar, torcedor: o Criciúma é campeão do Campeonato Catarinense 2024. Na tarde deste sábado, o Tigre segurou o empate em 1 a 1 contra o Brusque no duelo de volta da decisão do Estadual e conseguiu erguer a taça. Em jogo disputado no Estádio Heriberto Hulse, os donos da casa balançaram as redes com Higor Meritão, enquanto o goleiro Gustavo (contra) fez para o time visitante.

O Criciúma conquistou o troféu ao terminar com uma vantagem de 3 a 2 no placar agregado - já havia vencido a ida por 2 a 1. Essa é o 12º título da equipe catarinense, que levanta a taça pelo segundo ano consecutivo e novamente sobre o Brusque.

Os dois times passam a focar, agora, em suas respectivas estreias nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na partida de estreia, o Tigre encara o Juventude no próximo sábado (13). A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse.