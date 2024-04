Corinthians treina parte ofensiva e faz trabalho tático visando duelo da Sul-Americana contra o Nacional

Na manhã deste sábado, o Corinthians fez o seu terceiro treino visando a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Nacional-PAR neste terça-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Grupo F.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores do Alvinegro iniciaram as atividades deste sábado com uma ativação física na academia e, depois, partiram para o aquecimento no gramado.

Já em campo, o elenco corintiano realizou um trabalho de organização ofensiva, com passes, cruzamentos e finalizações. Na parte final do treinamento, o técnico António Oliveira organizou uma atividade tática em preparação para o duelo contra o Nacional.