Com dois de De Bruyne, City goleia Crystal Palace de virada e segue na luta pelo título do Inglês

Os gols

O Crystal Palace surpreendeu e abriu o placar logo aos três minutos, com Jean-Philippe Mateta. O camisa 14 recebeu ótimo passe de Wharton e venceu Ortega com um chute rasteiro.

No entanto, o City se recuperou rapidamente com um gol espetacular de De Bruyne, aos 13. O belga cortou para a direita e mandou no ângulo esquerdo do goleiro.

A virada veio no início da segunda etapa, aos dois minutos. Lewis recebeu dentro da área e disparou em direção ao gol. A bola ainda contou com um desvio antes de balançar as redes.

Já aos 21, Haaland apareceu quase dentro da pequena área e emendou o passe de De Bruyne para o fundo do gol.

Aos 25, o meio-campista belga marcou seu segundo gol no jogo e o quarto de sua equipe. O volante Rodri ajeitou e o camisa 17 bateu forte no canto direito do goleiro.