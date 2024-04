CBT homenageia ex-tenista Dadá Vieira durante o ENGIE Open

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) prestou uma homenagem para a ex-tenista Dadá Vieira, atual diretora da chave feminina do ENGIE Open. O tributo ocorreu durante a cerimônia de premiação da final feminina, vencida pela cipriota Raluca Serban. Após a entrega dos troféus, o presidente da CBT, Rafael Westrupp, quebrou o protocolo e entregou uma placa comemorativa para Dadá.

"A Confederação sempre deu importância aos principais atores das nossas modalidades e a Dadá, além de ser a diretora do ENGIE Open, transcendeu as barreiras do esporte. Ela sempre foi uma fonte de inspiração para todos nós e é um privilégio dar o devido reconhecimento a um nome tão grande do tênis. Só temos a agradecer à Dadá por ter representado o Brasil e propagar o nosso esporte da melhor forma", destacou Westrupp.